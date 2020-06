Com os votos separados, lista de Pinto da Costa leva vantagem

Os 8.480 votos que se encontravam nas urnas do ato eleitoral do FC Porto já se encontram separados e, de acordo com as informações recolhidas por Record, a impressão existente é a de que a lista de Pinto da Costa, a lista A, sairá vencedora por larga margem.





De notar que os votos encontram-se neste momento separados em grupos, procedendo-se à contabilização de cada um deles.Sobre a votação para o Conselho Superior, as listas C e D disputam, por esta altura, o segundo lugar, atrás da lista A.