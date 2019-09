Comissão formaliza recandidatura de Pinto da Costa e já fala em 2024

Fernando Cerqueira e a restante Comissão de Recandidatura de Pinto da Costa confirmaram, esta segunda-feira, que o atual líder dos dragões vai avançar para mais um ato eleitoral, o 15º consecutivo.No entanto, nenhum cenário está, para já, descartado, nem mesmo uma nova recandidatura, desta feita em 2024, caso se confirme que o presidente terá mais quatro anos nos comandos dos destinos do clube."Se daqui a quatro anos, Pinto da Costa ainda estiver com capacidades e saúde eu, Fernando Cerqueira, vou apoiá-lo outra vez à candidatura. Estou com ele desde início. Acabo quando ele acabar", referiu, explicando ainda as razões que o levaram a apoiar mais uma candidatura."Depois de uma análise ponderada aos últimos quatro anos, que não têm sido fáceis, sobretudo no que diz respeito ao futebol com apenas um título nacional, bem como à situação financeira da SAD, consideramos que as próximas eleições são fundamentais para o FC Porto. Estes quatro anos não correram como pretendíamos, mas mantemos a absoluta confiança de que Pinto da Costa vai devolver a hegemonia plena do futebol português", garantiu.