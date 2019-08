Foi ainda sem Mateus Uribe na comitiva que o FC Porto seguiu ao início desta tarde para a Rússia, onde vai defrontar esta quarta-feira o Krasnodar, em jogo a contar para a 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões. O médio colombiano chegou na manhã desta segunda-feira ao Porto e até já foi oficializado, mas as normais burocracias a tratar antes de assinar contrato impediram-no de integrar a lista de convocados de Sérgio Conceição para a deslocação ao leste europeu.Quem integra a comitiva azul e branco é Marchesín, também ele contratado ao América do México nos últimos dias. O argentino compõe o trio de guarda-redes convocado pelo técnico portista, juntamente com Vaná e Mbaye. Diogo Costa segue como limitações físicas e, por isso, ficou fora das opções.A presença de Marega é outra das novidades, ele que ainda não participou em qualquer ensaio nesta pré-temporada.