«Como é que é possível o FC Porto estar falido se só em transferências fez mais de mil milhões?»

De forma a poderem adaptar-se a esta nova realidade trazida pela pandemia do Covid-19, os clubes têm procurado reduzir os custos, e a renegociação dos salários dos jogadores tem sido uma das soluções mais populares por todo o Mundo.





Fazendo questão de corrigir a frase tantas vezes ouvidas que o 'futebol em Portugal está todo falido', Jaime Antunes faz questão de separar as águas. "Estão falidos os que gerem mal! Como é que é possível que o FC Porto esteja falido só quando em transferências de jogadores fez mais de mil milhões? O Benfica não está falido e faz muito dinheiro assim como a Federação Portuguesa de Futebol e até o Sp. Braga. A Benfica SAD há mais de sete anos que apresenta resultados positivos, é o único dos três grandes a fazê-lo", acrescenta o gestor que pela positiva ainda destaca o "bom trabalho" feito no Rio Ave e a "recuperação financeira do V. Guimarães".Leia AQUI o artigo na íntegra