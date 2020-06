«Como se Bruno Lage tivesse culpa nas vieirices que atiram o nome do clube para a lama»

Na resposta desta quinta-feira do FC Porto ao ataque de ontem do Benfica, os dragões abordaram também a crise de resultados das águias depois de um novo empate do clube da Luz - desta feita frente ao Portimonense (2-2) -, um entre os que apelam de "oito fatores da crise do Benfica".





"A crise que resultava de apenas uma vitória nos nove jogos anteriores, e que ontem se prolongou para uma vitória em dez encontros, apesar dos recorrentes benefícios da arbitragem – a propósito, como é que o videoárbitro Bruno Esteves não viu uma mão de Taarabt na área em Portimão? Pior: como é que Bruno Esteves, que deixou de ser árbitro de campo por ser incompetente, que é um videoárbitro incompetente, que tem o passado que tem e que tem as ligações ao Benfica que tem, pode continuar a participar em jogos do clube de Vieira? Ou será que o que toda a gente vê como incompetência, sobretudo nos jogos do Benfica, é afinal 'competência' e o motivo para continuar a fazer o que faz?", pode ler-se na newsletter 'Dragões Diário'.E prosseguem: "As estratégias vieiristas para enfrentá-la [crise] já estão em marcha há muito e passam essencialmente por duas coisas: sacrificar Bruno Lage, como se fosse Bruno Lage o responsável, por exemplo, por Pizzi ter falhado dois dos quatro penáltis de que o Benfica beneficiou nas últimas quatro jornadas. E como se Bruno Lage tivesse alguma dose de culpa nas vieirices que atiram constantemente o nome do clube para a lama. Atacar o FC Porto, ativando os mecanismos de uma caríssima máquina de propaganda que não hesita em recorrer à mentira para intoxicar o espaço público e desviar as atenções do que não interessa".