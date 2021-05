Como Sérgio Conceição controla o peso de Francisco: «Tens fome? Bebe água»

"Tens fome? Bebe água. Tão simples quanto isso". Foi (também) desta forma que Sérgio Conceição conseguiu controlar o peso do filho Francisco, ajudando-o a cumprir o sonho de jogar na equipa principal do FC Porto. Quem contou a história foi outro elemento do clã Conceição, no caso o lateral Rodrigo que joga na equipa B dos azuis e brancos.









Rodrigo falava da estreia de Francisco com a camisola principal do FC Porto, na presente temporada, tendo ainda contado as diferentes barreiras que o irmão teve de ultrapassar para lá chegar."Foi um orgulho enorme, porque sei aquilo que ele passou, os sacrifícios que fez até chegar ali. Ele jogava há um ano nos juniores e não fez todos os jogos, porque tinha muitas lesões, peso a mais, mas na quarentena deu-lhe um clique. Estávamos em casa com o meu pai, que foi um bocadinho mais exigente com ele. Foi esse o clique, ele começou a correr 14 ou 15 quilómetros para ser o jogador que hoje é, porque tinha de perder esses tais quilos a mais. Fez muitos sacrifícios e ainda hoje faz, porque não é fácil, tem de manter uma alimentação muito rigorosa. Às vezes ele não come", conta Rodrigo, numa reportagem sobre Francisco Conceição exibida no Canal 11.Entre muitos elogios ao futebol do irmão, Rodrigo falou ainda das peladinhas em família, entre os quatro filhos mais velhos de Sérgio Conceição. "Nós jogamos em casa, aqueles dois para dois. Todos temos mau perder, é normal, mas há sempre aquele que é pior e o Francisco era esse. Ele não podia perder, mas se perdesse não havia jantar, ficava na azia, não falava com ninguém durante o jantar", revelou.