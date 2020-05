Como uma visita ao Dragão inspirou Lyle Foster: «Havia Benni McCarthy em todo o lado»

Os 59 golos que marcou e os títulos que Benni McCarthy conquistou com a camisola do FC Porto vestida deixaram marca na história dos dragões e o sonho na cabeça de muitos sul-africanos. É o exemplo de Lyle Foster, avançado do Monaco (emprestado ao Cercle Brugge) que, numa visita ao Estádio do Dragão, pensou: "Quero ser como o Benni!"





"Na pré-época, fomos ao Porto para jogar um particular e a primeira coisa em que reparei foi a quantidade de fotos que tinham do Benni na parede. Como sabem, ele ganhou a Liga dos Campeões lá. Juro, há fotos por todo o lado. O Benni é amado lá", lembra o jogador, de 19 anos.Esse momento, acabou por ser marcante para Foster. "Aquilo motivou-me bastante. Estava sentado no balneário e via uma foto dele à direita, à esquerda, ao centro... parecia que estava com ele ali", recorda, concluindo: "A marca que ele deixou no futebol, principalmente no sul-africano, é incrível."Um ponto que liga Benni McCarthy e Lyle Foster, além da nacionalidade, é que começou onde a estrela acabou: no Orlando Pirates.