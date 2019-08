Complicações pós-parto retêm Nakajima no Japão

Nakajima voltou a estar ausente do treinos do FC Porto, esta quinta-feira, à semelhança do que havia já acontecido nas anteriores sessões de preparação para o clássico de sábado, frente ao Benfica.O japonês foi autorizado pelo clube a ausentar-se para assistir ao nascimento da filha e era esperado a meio da semana no Olival, mas algumas complicações pós-parto atrasaram o regresso do avançado, que continua no Japão, junto da família.A dois dias do embate com o rival encarnado, é pouco provável que venha a fazer parte das opções de Sérgio Conceição.Fora de contas pela certa está Sérgio Oliveira, cuja situação clínica se mantém inalterada. O médio luso voltou a realizar trabalho de ginásio e tratamento a uma entorse sofrida frente ao Krasnodar, tal como nas restantes sessões da semana.Em sentido contrário encontra-se Loum, que trabalhou novamente integrado condicionado, a última etapa da recuperação à lesão muscular contraída na pré-temporada.Os dragões realizam esta sexta-feira a última sessão de treinos pré-clássico, pelas 10h30, sendo que Sérgio Conceição fará a antevisão ao encontro pelas 12h30.