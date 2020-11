Conceição abre o livro: «Não me arrependo nada daquilo que fiz»

Sérgio Conceição esteve em destaque na magazine da Liga dos Campeões, passando em revista aquilo que são as suas ideias, os seus princípios e a carreira que tem tido na prova desde que assumiu os comandos do FC Porto.





Nos poucos mais de três minutos do programa que os dragões partilharam nas redes sociais, há ainda espaço para um final algo intrigante, com o treinador a dizer uma frase que ficou sem explicação. "Não me arrependo nada daquilo que fiz, porque na altura pensava que estava certo", referiu Conceição, entre sorrisos, sem que o contexto fosse revelado.Antes disso, o técnico falou sobre o treino e sobre a paixão pelo jogo. "Não é só com talento que se ganham jogos e se ganham títulos, a base tem que ser o trabalho. Dentro disso existem, nos diferentes momentos do jogo, palavras que são essenciais na minha forma de ver o jogo, que tem a ver com a intensidade, a agressividade e com a forma como nós não queremos permitir nada ao adversário. São princípios que fazem parte do que é o meu caráter, a minha forma de estar no futebol e de ver este jogo tão apaixonante e tão bonito", considerou o treinador, frisando que é "no confronto com treinadores de alto nível" que se cresce e se evolui.Sobre a Liga dos Campeões, Sérgio Conceição admite que é o topo dos topos no futebol. "Nos dois anos em que estive presente chegámos aos oitavos e aos quartos-de-final. Caímos perante o detentor do título [Liverpool] e acho que é o patamar máximo naquilo que é representar esse clube numa competição como a Liga dos Campeões", atirou, deixando ainda a garantia que só continua no banco do FC Porto porque apresenta diariamente competências para tal: "Se eu não tivesse resultados e não fosse o profissional que as pessoas do FC Porto desejam já não estaria aqui.O presidente pode gostar muito de mim mas gosta muito mais do clube. Sei dessa realidade."