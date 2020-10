Conceição admite "dinâmica arrojada": «Se fizéssemos 4 ou 5 golos ninguém se escandalizava»

O FC Porto regressou este sábado aos triunfos ao bater o Gil Vicente por 1-0 e no final do encontro Sérgio Conceição destacou a "dinâmica arrojada" da equipa, que se apresentou no relvado do Dragão com muitas unidades do meio-campo para a frente





"Foi difícil mais pela ineficácia ofensiva. Não entrámos bem, pensámos em dar dinâmica à equipa com gente que conseguisse, por dentro, com jogadores criativos como Nakajima e Fábio Vieira, dar possibilidade de criar espaço onde havia pouco e dando largura e profundidade ao Corona e ao Manafá com dois avançados na frente. Foi uma dinâmica arrojada, mas não é por ter muitos na frente que se cria prego. Depois ajustei e criámos algumas situações. Para a 2.ª parte corrigi ainda mais e criámos cinco ou seis ocasiões claras de golo, até um penálti. Se estivéssemos bem na finalização tinha sido um resultado volumoso"Acha que jogando com três defesas e sete na frente é adaptar a alguma equipa? É criar um volume de jogo muito grande e amassar o adversário. O Gil Vicente consegui controlar com alguma agressividade na primeira meia hora, mas mesmo assim tivemos oportunidades. Estava convicto de que assim íamos criar grandes dificuldades. O jogo dá coisas diferentes e vou ajustando, é para isso que me pagam. Se fizéssemos quatro ou cinco golos ninguém se escandalizava com isso""Queria controlar mais o meio-campo. Toni [Martínez] é esforçado, tem feito treinos muito bons e merece a minha confiança agora e no futuro. Saiu ao intervalo porque precisávamos de ajustar.""Alguns jogadores, como ele, o Sérgio, Manafá, Romário, foram entradas fortes... Mas faz parte. A agressividade faz parte do jogo. Foram rápidos a tirar a bola e adversários acertaram nas pernas.""So meninos que chegam ao FC Porto, esta dimensão, estaoa a fazer trabalho e iadaptar da melhor forma. Tem qualidade, estão a fazer o seu caminho, mas temos de dar algum tempo, apesar de que num clube grande não há muito tempo."