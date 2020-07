Conceição ainda não pensa na final da Taça: «Ninguém prepara 2 jogos ao mesmo tempo»

Já com o título nacional garantido o FC Porto joga amanhã em Braga na 34.ª e última jornada da Liga NOS. E Sérgio Conceição garante que ainda não está a pensar na final da Taça de Portugal, frente ao Benfica, agendada para o dia 1 de agosto.





"Ninguém prepara dois jogos ao mesmo tempo. Pode haver lesões, castigos... De forma realista é isto que penso. Não posso preparar um segundo jogo. Escolho o melhor 11 para jogar amanhã. Ensaios são durante a próxima semana. Agora é o jogo com o Sp. Braga e depois será definida a estratégia em função desse desse jogo que teremos na próxima semana", afirmou o treinador do FC Porto, em conferência de imprensa."Quem está nestas equipas tem sempre pressão para ganhar. O Sp. Braga precisa de ganhar o jogo para sonhar com o 3.º lugar mas isso não nos diz respeito e não temos nada a ver com isso. Nós estamos num clube histórico e temos o compromisso de dar o máximo, por isso o objetivo é conquistar os 3 pontos.""Está melhor, poderá entrar nesta convocatória, mas vamos ver. O Marcano está fora, ha mais um ou outro jogador em dúvida mas o departamento médico dará essa informação."