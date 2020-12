Conceição após conquista da Supertaça: «Dedico a vitória ao nosso presidente»

Sérgio Conceição não escondeu a felicidade que sentia após a conquista da Supertaça Cândido Oliveira, frente ao Benfica (2-0).





"Estou muito feliz pelos meus jogadores. Dedico a vitória ao nosso Presidente, aos adeptos e à minha família. É mais um título de outros que temos de ganhar este ano", começou por dizer o técnico do FC Porto, em declarações citadas pela página do 'Twitter' do clube.Mais tarde, em declarações à RTP, Sérgio Conceição explicou as palavras anteriormente ditas por Sérgio Oliveira em 'flash-interview', detalhando aquilo que pediu aos jogadores para o encontro. Os parabéns vieram incluídos na mensagem."O cumprir era ganhar através daquilo que podíamos explorar na equipa do Benfica, sabendo que uma final é sempre um jogo competitivo, onde a boa agressividade está sempre presente. A bola dificultou um bocado a ação dos jogadores e como dizemos na gíria 'pinchava' muito e era difícil de controlar. Na estratégia sabíamos que se fôssemos defensivamente fortes e foi a partir desses momento que ferimos o adversário porque sabíamos que se ultrapassássemos a primeira linha do Benfica estávamos mais perto do sucesso. Foi assim que chegámos ao penálti. Tudo o que aconteceu foram situações trabalhadas, faladas - apesar de não termos muito tempo com os jogadores. Têm mérito por este título.""Foram espetaculares na interpretação. Depois, obviamente que quem perde tentar e o Jorge Jesus tentou um bocadinho dizer que tem três situações, foi aquilo que conseguiram fazer, nós tivemos mais conteúdo nesse plano tático.""Era merecido. Já devia ter sido disputado há mais tempo. Ganhámos o campeonato, a Taça de Portugal, concluímos este ano muito difícil com mais um título. Temos de aproveitar bem o dia de amanhã, com a família, com as pessoas que se gosta e depois sim pensar no V. Guimarães. [Sentimento de felicidade pelos jogadores mais jovens] Jogadores que vêm desde os escalões mais baixos, com a lágrima no olho após esta conquista, i vivenciarem este tipo de jogos, deixa-me muito feliz", finalizou.