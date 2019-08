Conceição: «Aqui não jogam porque são da formação ou porque custaram milhões...»

Sérgio Conceição mostrou-se satisfeito após o triunfo (1-0) do FC Porto sobre o Krasnodar, em jogo a contar para a 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões. Em zona de entrevistas rápidas, o técnico dos dragões afirmou que a equipa portista conseguiu fazer o pretendido para o encontro: retirar a posse de bola ao adversário e controlar o estilo de jogo da formação russa."No fundo, conseguimos condicionar o adversário naquilo que mais gosta de fazer, que é ter bola e controlar o jogo. Nesse sentido, a nossa primeira parte foi boa. Pecamos sim, em algumas ocasiões, no último passe, mas isso são situações que são normais pela falta de conhecimento natural de início de época. Se fôssemos um bocadinho mais assertivos podíamos ter feito mais golos. O mais importante foi ver um FC Porto compacto e decidido. Devo felicitar os meus jogadores por terem feito aquilo que era pretendido.", afirmou Sérgio Conceição.Marchesín, guarda-redes recentemente contratado ao Club América, estreou-se a titular pelos dragões. Para Sérgio Conceição, o mais importante são as garantias que um jogador dá e não o preço pelo qual foram contratados, nem se são jogadores formados no Olival. "Aqui não jogam jogadores porque custaram muitos milhões ou porque são da formação. O que interessa, para mim, é estarem na melhor forma dentro dos jogos que vamos tendo pela frente. [Marchesín] jogou porque deu-me garantias e porque é um jogador experiente, que já tinha jogado no campeonato colombiano.", vincou."Ainda estamos a meio. Não devemos desvalorizar [o Krasnodar], uma equipa positiva, que investiu muito para seguir em frente. Agora temos de estar concentrados para o jogo de Barcelos, no próximo sábado, que vai ser muito importante para o arranque do campeonato.""São escolhas que faço em fase do jogo que vamos ter, projetando também um pouco das opções que posso ter para responder em campo. No próximo jogo as escolhas podem passar por outros jogadores. Temos um plantel forte e competitivo que dão muitas garantias. Sábado temos um jogo importante e poderão ficar outros jogadores de fora", concluiu.