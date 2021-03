Conceição: «Cansaço mental tem quem está doente ou quem não consegue pagar as suas contas»

Sérgio Conceição fez esta sexta-feira a antevisão do jogo de amanhã, com o Gil Vicente, em Barcelos, e frisou a importância de o FC Porto voltar aos triunfos.





"Depende da postura e do comportamento da equipa adversária e do que fizemos para obrigarmos o Gil Vicente a estar mais recuado no campo. Haverá momentos em que teremos aproveitar esse espaço. Mas são situações que podem acentuar-se mais ou menos dependendo do que fizermos em campo.""Esses momentos passam principalmente nas provas internas por quando a equipa perde a bola. Essa má ocupação do espaço associada a algum facilitismo em alguns casos fez com que tivessemos sofrido mais golos. Nos anos que estive aqui temos sido a melhor defesa e o melhor ataque (só num ano não fomos). Estamos preparados para defender bem e quando assim é estamos preparados para atacar bem.""Nesta época em que se fala tanto em covid, esse cansaço mental para mim não existe. Cansaço mental têm as pessoas que estão doentes, tanta gente com dificuldades para pagar contas, para comer... Aí é preciso força mental e uma atitude muito grande na vida. Agora nós? No futebol? Treinadores e jogadores? Pessoas que aparecem todos os dias na TV? Que têm o privilégio de fazer o que gostam e ainda por cima são bem pagos? Tenho dificuldade em entender esse cansaço mental. Temos um autocarro com todo o conforto, ficamos em hotéis top, estamos num clube que merece todo o respeito do mundo, que nos permite estar na melhor competição de clubes do Mundo. Cansaço físico existe. O Pepe jogou debilitado, fisicamente é terrível. É um campeonato anormal, temos de superar isso e aí entram os tais jogadores que não têm tantos minutos e que têm de dar uma boa resposta.""Vamos à procura de ganhar amanhã que é o mais importante. E ir à procura dos 3 pontos em cada jogo do campeonato e no fim faremos as contas. Matematicamente é possívcel, temos um grupo em que muitos deles perceberam o que era estar atrás do primeiro, mas compete-nos ter a ambição de ir à procura dos 3 pontos em cada jogo do campeonato. Não é uma missão impossível, a partir do momento em que o empate passou a valer 1 ponto, tudo é possível no futebol. Eu acredito que vamos dar luta, mas temos de correr atrás do prejuízo.""Olhamos para o primeiro lugar e isto não é prepotência da minha parte."