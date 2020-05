Conceição chamou três miúdos ao treino portista

O FC Porto prosseguiu esta terça-feira a preparação para o regresso ao campeonato. No Olival, o técnico Sérgio Conceição voltou a chamar três jovens jogadores ao treino da equipa principal: o guarda-redes Francisco Meixedo, o médio Fábio Vieira e o avançado João Mário.





O central espanhol Iván Marcano é a única baixa por lesão , ele que irá falhar o resto da temporada a contas com uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho direito.Os líderes da Liga NOS regressam aos treinos amanhã no mesmo local, a partir das 10h30.A 3 de junho, os azuis e brancos têm o primeiro embate após suspensão dos campeonatos, diante do Famalicão, no Estádio Cidade de Barcelos, em jogo da 25ª jornada da Liga.