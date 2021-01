Conceição: «Com que cara chego aos jogadores e digo 'amigos, ganhámos ali e agora façam o mesmo?'

Sérgio Conceição fez esta quinta-feira a antevisão o clássico de amanhã, com o Benfica, um jogo onde os dragões só pensam na vitória. O treinador do FC Porto sabe que a estatística no que diz respeito aos anteriores confrontos (cinco vitórias seguidas) lhe é favorável, mas minimiza completamente essa questão.





"O que esperamos é um jogo dentro do que são os clássicos. São jogos muito competitivos, difíceis para as três equipas porque são muito intensos e importantes. São três pontos que ganhamos e três que não deixamos o adversário direto ganhar.""A mim espanta-me estas estatísticas, os jogos para trás... Isso não conta nada para amanhã, zero! A história do jogo de amanhã somos nós que a vamos escrever. Depende só do que fizermos naquele momento. Nestes jogos tão competitivos desvalorizo as estatísticas ainda mais, não ligo absolutamente nada.""Acho que o essencial é que os jogadores percebam o que têm de fazer quando têm a bola, para potenciar ao máximo as características de cada um deles nas diferentes posições. Não é jogando com mais avançados que se ganham jogos ou com mais defesas que se é mais defensivo. É preciso um equilíbrio para em todos os momentos do jogo sermos uma equipa forte.""Não é opção para o jogo.""O que aconteceu nos jogos passados como treinador expliquei o porquê dessas vitórias. Amanhã depois do jogo logo falamos.""Isso não entra como motivação dos jogadores. Os treinadores sabem o que estou a dizer. A preparação do jogo é perceber como o Benfica vai jogar, perceber o que fizemos de bem e menos bem na Supertaça, o que aconteceu depois desse jogo, o que poderá ser amanhã a equipa do Benfica em função da sua dinâmica em posse... Isto é que é a preparação do jogo, isto é o que é o apaixonante no futebol. Sempre olhando de forma muito forte para o comportamento da nossa equipa nos diferentes momentos. Com que cara chego aos jogadores e digo 'amigos, ganhámos ali e agora façam o mesmo?' Isso não serve para a preparação do jogo. Acredito que isso seja curioso para vocês [jornalistas] mas para nós, treinadores e jogadores, não interessa nada. Zero!""Muda a nossa forma de jogar, jogar com um lateral ou com um jogador mais posicional e dando outra dinâmica ao corredor direito. Mas não posso responder de forma mais objetiva.""Não é tema para hoje. Tenho todo o gosto em responder a tudo o que quiserem, mas que tenha a ver com o jogo de amanhã.""Naquilo que foi o meu discurso no fim de novembro, todos os jogos vão ser finais. A Taça de Portugal, a Taça da Liga, a Champions... Não é por jogar amanhã com o Benfica que falei em final. É um jogo importante, é um clássico. Diz-se que é um jogo de 6 pontos, 3 que se soma e 3 que não soma o adversário.""Até dava dois... Às vezes por causa de um jogador somos obrigados a mudar dois ou três. Nisso a covid condiciona e muito. Eles têm duas ou três possibilidades de jogarem de forma diferente e estamos atentos a isso, mas não é muito difícil prever. Não o vou fazer desta vez."