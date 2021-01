Conceição confirma ausência de Otávio e aplaude Taremi: «Foi o que mais correu e não deixou de ser perigoso»

Sérgio Conceição confirmou este domingo a ausência de Otávio para o jogo de amanhã com o Rio Ave no Dragão (19 horas) sendo que no seguinte "também deve ficar de fora". Questionado hoje, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro da 16.ª jornada, sobre a sua gripe, Conceição assumiu não estar ainda "a 100%".





Já sobre Marcano, Conceição sublinhou que é "uma questão de tempo" até ter o jogador totalmente apto. "Tem sido integrado nos treinos de forma regular o que não acontecia há duas semanas. Já é um passo importante para ele. Agora é sentir o conforto do jogador nesse trabalho diário - é uma questão de tempo. É sempre um reforço importante no balneário independente de não jogar tanto como queria".





"É menos grave porque não tenho de jogar, mas não tem sido fácil. Espero estar recuperado em breve", atirou.O treinador dos azuis e brancos deixou ainda palavras elogiosas a Taremi que se encontra em bom plano. "Vejo com um gosto enorme. Vem dar-me razão no sentido de ser o melhor para o jogador. É um jogador mais completo dentro da ação no jogo. Foi o jogador que correu mais em Barcelos e não foi por isso que deixou de ser perigoso e fazer golo. Às vezes, as pessoas confundem... É importante os jogadores perceberem, perante determinada forma de jogar e dinâmica de jogo, que todos são importantes em todos os momentos, e todos têm de trabalhar. Não tem a ver com correr, tem a ver com uma boa ocupação de espaços. As pessoas que não estão dentro desse processo olham só para o os golos que o Taremi fez no Rio Ave, que tem que fazer aqui... As coisas não são bem assim, porque se fossem, o Taremi não era o jogador tão consistente que é hoje. Foram feitas coisas que beneficiam a equipa, e o Taremi também".