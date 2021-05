Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Conceição decidido na segunda-feira: cimeira define futuro do treinador do FC Porto Continuidade do atual técnico é o único plano de Pinto da Costa. Todos os esforços são dirigidos para concretizar esse objetivo





• Foto: Manuel Araújo / Movephoto