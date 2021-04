Conceição defende Marega e fala em 'ingratidão': «O rapaz dos pés quadrados como dizem...»

Sérgio Conceição saiu este domingo em defesa de Marega, sublinhando que quem critica o avançado malino "tem de pôr a mão na consciência e tirá-la do telemóvel".





"Quando joga, ele dá o máximo. É fácil quando se tem um jogador como o Marega. Tenho três jogadores que me acompanham aqui desde o primeiro momento: Marega, Corona e Otávio. Eles deram alegrias que nos outros quatro anos não aconteceram. Qual foi o custo do Marega e o rendimento do Marega? É o segundo melhor marcador do Dragão. Tem quase 50 golos. É o melhor marcador em jogos seguidos da Liga dos Campeões. Vejam quantos avançados que o FC Porto teve de grandíssima qualidade e o melhor marcador é o Marega. O rapaz que tem os pés quadrados, como vocês dizem", afirmou o treinador do FC Porto na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Moreirense agendado para amanhã (21H15).E prosseguiu: "Quanto custou? Uns equipamentos ao Marítimo. Em relação a outros que custaram muito e que não deram nem um terço daquilo que o Marega deu ao FC Porto. Isso eu chamo de ingratidão. Independentemente de contratos, se é alto, baixo, magro, gordo... Gordo não, que não pode jogar (risos). Há uma coisa que eu sei definir muito bem: o que é ser jogador à FC Porto e ter mística. É olhar para o Pepe e para o Marega. Sempre que vão lá para dentro dão o máximo. Falha golos e falha passes? Quem é que não falha? Eu sou o primeiro! Vou-vos confidenciar uma coisa: ao intervalo deste jogo com o V. Guimarães estava para tirar o Marega, mas entretanto deixei-o mais 10 ou 15 minutos. Fez o golo. Eu não percebo nada de futebol. É isto. Resultados, factos. O que o Marega fez aqui nos últimos quatro anos? E o Corona e o Otávio? É preciso meter a mão na consciência e tirar a mão do telemóvel".Já sobre o esclarecimento que Marega fez esta semana a propósito de declarações do empresário , Sérgio Conceição garantiu que essa situação "mexeu zero" com o avançado. "O Marega está focado nos jogos que faltam. O Marega não é caso único. Eu também acabo o contrato e acham que não estou focado no jogo de amanhã? Isso é o mais importante. Saíram notícias de que o empresário tinha falado. Não falou. É falso! Está toda a gente focada em acabar bem o campeonato."