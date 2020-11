Conceição destaca "momentos de brilhantismo" do FC Porto e elogia mensagem do Fabril no balneário portista

Sérgio Conceição destacou os "momentos de brilhantismo" do FC Porto na vitória diante do Fabril, por 2-0, na 3.ª eliminatória da Taça de Portugal. À Sport TV, o treinador portista disse ter ficado satisfeito com a reação dos menos utilizados, frisando que tem "soluções interessantes". E gostou da forma como foi recebido pelo adversário à chegada ao estádio.

FC Porto sem brilhantismo mas com profissionalismo?

"Fiquei satisfeito com a exibição. Não concordo, tivemos momentos de brilhantismo, é impossível ter brilhantismo o jogo todo. Foi um jogo positivo dentro da seriedade que tínhamos de ter. Gosto muito da Taça por voltarmos a estes estádios míticos, que nos faz sempre bem. Fiquei agradado quando vi o 'bem-vindos' da parte do Fabril no balneário. Hoje a única coisa negativa foi não ter o estádio cheio."

Satisfeito com a resposta destes jogadores menos utilizados?

"Sim, muito satisfeito. Não dou nada a ninguém, eles é que merecem. Todos trabalham de forma séria e viu-se hoje. No caso do Carraça, foi o primeiro jogo e atuou 90 minutos como se tivesse muitos jogos já, com ritmo competitivo alto. Isso é a demonstração. A forma como se bateram é a prova de que trabalham. Tenho soluções interessantes."

Série de 11 jogos até final do ano

"Os jogos começam agora a ter o seu peso. Queríamos seguir na Taça, agora vamos ter um jogo importante na Champions e no campeonato queremos o mais depressa possível voltar ao lugar que gostamos e que nos pertence, pois somos os campeões. Amanhã já há treino e depois jogo com o Marselha."