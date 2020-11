Conceição desvaloriza ausência de Agüero no Man. City: «Gabriel Jesus é mais forte...»

FC Porto disputa, esta terça-feira, no Estádio do Dragão, mais uma jornada nas competições europeias. A equipa comandada por Sérgio Conceição recebe o Manchester City, única equipa que 'roubou' pontos aos azuis e brancos na presente edição da prova.





Na antevisão ao encontro de amanhã [20h00], o treinador dos azuis e brancos desvalorizou a ausência de Sergio Agüero, por lesão, no lado dos citizens, falou sobre o pouco reconhecimento que Otávio tem aos olhos dos analistas e deixou uma convicção: "Queremos conquistar os três pontos".

"Terá que ter o mesmo rigor que teve nesse jogo, ter o mesmo espírito de entreajuda e ser uma equipa que quando tem bola sabe perceber as fragilidades do adversário. O jogo em Inglaterra foi decidido por um conjunto de más decisões da arbitragem. Isso contra uma equipa apetrechada de talento, começando pelo treinador até ao jogador mais jovem, torna tudo mais difícil. Queremos conquistar os três pontos amanhã."

Devido à sobrecarga física dos jogadores, prevê muitas alterações no 'onze'?

"Há jogadores que estão mais em risco que outros pelas suas características e historial também. Se analisarem o historial dos jogadores, existem alguns jogadores que ao terceiro jogo consecutivo começam a sentir logo uma baixa de rendimento ou sofrem até mesmo uma lesão. Não me posso permitir a perder jogadores. Estamos atentos a isso, não podemos prever o que vai acontecer. Já sofri com isso e temos de estar atentos. Temos de ver o leque de jogadores que está à nossa disposição e colocar o melhor 'onze' para iniciar o jogo."

Trabalho de Otávio pouco "valorizado"

"É um jogador muito importante nesse equilíbrio [da equipa]. Os holofotes do MVP do jogo, por parte do Porto Canal, foram para o Otávio por causa desse trabalho quase invisível que ele tem quando temos ou não a bola. Quando se mostra mais no início de construção do jogo é-lhe mais difícil aparecer na frente e às vezes paga por isso. É um jogador que sabe ocupar espaços e importante na equipa, tal como os outros. Mas por vezes não é valorizado."



Ausência de Sergio Agüero

"Gabriel Jesus é mais forte do que o Agüero na minha opinião. É o Manchester City. Não é por aí. Não vejo vantagem nenhuma.", concluiu.