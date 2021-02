Conceição desvaloriza estatísticas: «Os jogadores agarram-se é ao Fortnite e à Playstation»

Com Sérgio Conceição ao leme, o FC Porto venceu duas vezes nos Barreiros e empatou outra, na temporada passada. Um trajeto melhor do que os anos anteriores, que indicavam dificuldades portistas nas visitas ao Marítimo. Mas o treinador portista não valoriza em nada as estatísticas e diz que nem os jogadores o fazem.





"Acham que o Evanilson, o Taremi, o Francisco, o Felipe Anderson, sei lá... Acham que eles vão pesquisar os resultados da Madeira há 5 ou 10 anos? Isso não cabe na cabeça de ninguém. São estatísticas. Cada jogo tem a sua vida, a sua história. Não faz sentido. Eu não ligo a nada disso e penso que jogadores depois do treino agarram-se é ao Fortnite e Playstation e não sei quê. O Pepe ou Sérgio Oivelira, que têm ligação diferente ao clube, poderão saber, mas os outros nem vale a pena… Não faz parte da preparação do jogo", atirou, já depois de ter frisado o "quão difícil é jogar no campo do Marítimo"."Os jogos do campeonato são difíceis, jogando contra equipas que necessitam de pontos e que estão em fases difíceis... E nós sabemos historicamente o quão difícil é ir à Madeira jogar no Marítimo. Estamos alertados para as dificuldades, para o que poderá ser o Marítimo e o que poderá ser um terreno que há algum tempo tem sido falado como não sendo um dos melhores relvados. Temos de estar preparados para isso e vencer as dificuldades", apontou Conceição, tendo ainda referido que "a posição do Marítimo não corresponde à qualidade do seu grupo".