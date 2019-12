Conceição deu Loum como exemplo e acabou a revelar palavras de Zé Luis na roda

Golo Loum Golo Loum

Sérgio Conceição considera que o FC Porto foi superior ao Paços e que até poderia ter 'matado' o jogo mais cedo. Após o triunfo caseiro por 2-0, o técnico portista deixou ainda elogios a Loum, autor do primeiro golo, em declarações à Sport TV."Sabíamos que seria um jogo contra um adversário organizado e às 20h45 de segunda, o que não é muito atrativo para o úblico. Nos é que tínhamos de criar o ambiente no jogo mas não era fácil. O Paços foi dificultando a nossa chegada a zonas de finalização. Conseguimos o 1-0 num canto e depois tivemos a bola ao poste do Marega. Sempre controlando o espaço nas nossas costas. Iniciámos a 2.ª parte em busca de novo golo para ficarmos mais tranquilos. Tentámos e a resposta foi positiva, marcámos o segundo já um pouco tarde para as ocasiões que tivemos. Depois foi controlar até ao fim, espreitando a baliza adversária. Um resultado justo num jogo que não foi brilhante em termos técnicos mas foi conseguido da nossa parte.""Gostamos de controlar o jogo mas olhando para a baliza adversária. Não somos uma equipa de ter bola por ter, de ter posse de bola passiva. Não faz parte do nosso ADN. Somos uma equipa que cria dificuldades ao adversário, por muito competente que seja. A nossa baliza nunca esteve em perigo e podíamos ter marcado mais.""Essas foram as palavras do Zé Luís na roda, não vale a pena ficar amuado ou triste por ficar no banco. O nosso grupo é assim, os jogadores podem estar desiludidos por não jogar mas estão ao lado dos colegas. Todos são importantes e temos um ciclo de jogos até à pausa natalícia. Loum esperou o seu momento e é muito focado. Quando teve oportunidade agarrou. Tem muito para evoluir, ainda não conseguiu nada, mas é um passo importante na sua afirmação."