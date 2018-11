Conceição: «Disse ao Sérgio Oliveira 'gosto de ti', algo que até aos meus filhos digo pouco»

Sérgio Oliveira cometeu um erro no jogo com o Varzim mas Sérgio Conceição garante não ter puxado as orelhas ao jogador. O treinador conta que falou com o médio no final do encontro para lhe dizer algo que nem aos filhos diz com frequência: "Gosto de ti""Fiquei estupefacto no dia a seguir por ver que falaram sem saber. O que fiz foi como faço noutros casos, num momento difícil estar sempre com os meus jogadores. Disse ao Sérgio que independentemente daquilo que aconteceu - porque ele nas últimas duas ou três semanas tem estado com um espírito pouco positivo - que eu confiava plenamente nele e que eu gostava dele. Ele pode confirmar. A seguir dei-lhe um abraço. Depois começamos em amena cavaqueira, sob os holofotes, é verdade. Foi num momento, ir ter com o Sérgio, num momento difícil de um jogador que teve algo negativo, dar-lhe a mão e dizer-lhe tens o meu apoio, dizer-lhe 'gosto de ti'. O que não é fácil, os meus filhos queixam-se disso", contou o treinador.E o que pode Conceição fazer agora para ajudar Sérgio Oliveira? "É mais o jogador que tem de fazer. Temos de mostrar esse apoio, eu tenho de trabalhar de forma a que o Sérgio esteja melhor e ele tem de fazer a parte dele, que é trabalhar com o máximo empenho nos treinos. Há ciclos mais positivos, outros menos positivos, e cabe ao treinador de uma forma por vezes estratégica, ajudá-lo para o colocar a um nível que esteve em muitos momentos na época passada. Tenho de pensar em todos os jogadores, mas o que me preocupa mais é o jogador que se chama equipa."O jogo com o Varzim possibilitou ao técnico utilizar jogadores que nem sempre estão entre as suas primeiras escolhas. "Para assumir aquela equipa, com jogadores menos utilizados até àquele jogo, era porque tinha grande confiança neles, até porque o jogo era decisivo para nós. A minha confiança continua a ser a mesma em relação a todos os jogadores do plantel. Mas houve jogadores que podiam ter feito mais do que fizeram e eu disse-lhes isso."Sérgio Conceição considerou que esta época o campeonato está mais equilibrado. "Acho que está a ser um início de campeonato com mais dificuldades que na última temporada. Já tive a oportunidade de dizer que era um campeonato em que o campeão e o vice-campeão não vão acabar com uma pontuação tão alta como no ano passado. Está a ser um campeonato um bocadinho mais competitivo."Sobre a partida de sábado com o Marítimo, Sérgio não dá muita importância à posição que os insulares ocupam atualmente na tabela classificativa (11.º). "Olho para o Marítimo como uma equipa com qualidade individual. Os resultados não demonstram a qualidade individual que existe. Coletivamente não posso dizer que têm estado como no ano pasado, mas é sempre um jogo difícil."