"Falou-se disso depois de percebermos que o campeonato estava ganho, mas isso não foi prioridade. Queriamos ganhar a Feirense e V. Guimarães e como isso coindicia… Mas não é a trabalhar nos recordes que trabalhamos. O que for sinónimo de títulos é que contenta.""O futebol é simples: marcar e não sofrer. Mas os dois processos têm de estar equilibrados e nós tivemos isso. Fomos fortes e coesos defensivamente, sendo compactos com bola e sem bola. Depois isto leva-nos a questões de ocupaçao de espaço quando ataca; quando a equipa ataca, os jogadores mais importantes são os defesas; na primeira fase de construção o posicionamente do guarda-redes é importante… A melhor definição para equipa é quando em determinada situação todos eles, no campo ou em casa, sabem o que se vai passar. Todos os jgoadores sabiam com e sem bola o que tinham de fazer. (...) E aí o nosso departamento de análise…!! Cada jogador recebia uma 'pen' com as suas indicações individuais sobre o adversário, metiam a nu o adversário. E isso é muito importante. Deixe-me dizer que o Vítor Bruno é um grande treinador, com um grande futuro. Dou a 'pen' a todos os convocados. A palestra é dada por mim, as imagens são do Dembelé, mas depois cada um no seu quarto pode ir ao link… E nós sabemos quem são os jogadores que vão ver ou não! Não podemos esquecer que só o Fabiano é que tinha um título no FC Porto. O Iker muitos no Real, o Maxi… e nisso eles não têm moral porque eu tinha três.""Lá está, é importante. Nós trabalhamos muitos bolas paradas pois têm um peso enorme e depois damos muita importancia a um 6º momento, em que falei numa conferência, que é o momento de inspiração, de talento, do próprio jogador… Que não podemos controlar e faz parte do que é o jogo e apaixona o público. A mim apaixona-me também o 5º momento porque são momentos de trabalho, de muitas horas, e ver isso refletido no campo é fabuloso. Tiramos partido ao máximo disso.""Os jogadores têm a mesma importância dentro do plantel. Eu conhecia-o do Nantes, tinha trabalhado comigo… O Sérgio teve de perder algum peso, nós fazemos pesagem diária… consegui-lhe incutir o que lhe faltava, pois qualidade técnica e inteligência ele tem-na desde sempre. A forma como ocupa o espaço do 8 ele sabia. O que lhe faltava era agressividade, mudança de ritmo… Chegou a um momento de época, depois de algumas conversas, algum mal-estar… Acho que o levei ao desespero para depois retirar o melhor dele. Quanto ao Herrera, achava que estava ali um jogador fabuloso e achava estranho não vingar no FC Porto. Falei muito com ele, disse-lhe o que queria dele em campo e no balneário. Pois tem de haver essa dinãmica, essa confiança, e depois são eles a ir buscar esse sucesso que tiveram. Têm de continuar… Eu não gosto muito de festas. Incomoda-me um bocado. Antes do tempo nem as posso ver, no dia ainda encaixo, dois dias depois já não gosto muito… E isto não é hipocrisia.""Sei que muitos não vão respeitar na totalidade o que lhes demos. Foi feito um plano de férias, demos-lhes indicações para respeitarem durante as férias. Quando voltarem vemos."