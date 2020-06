Conceição e a aposta nos jovens da formação: «Não fui buscá-los ao armário ou à equipa B»

Sérgio Conceição assumiu esta segunda-feira que a aposta em jogadores formados no FC Porto não está a ser feita por acaso e defendeu que os jovens "têm qualidade" para jogar na equipa principal.





"Sentei-os no banco mas não fui buscá-los ao armário ou à equipa B. Treinam diariamente connosco, têm qualidade para isso e são os jogadores que temos. Agora podemos alargar aquilo que são as opções que temos no banco e fico contente com isso porque há mais opções para o treinador. Há apenas que escolher ou não o timing.", afirmou o treinador dos dragões na antevisão ao duelo com o Aves, agendado para quarta-feira às 21h15"São mais opções quando tomadas de forma correta, mas também são mais razões para criticar os treinadores porque são mais duas substituições. É importante perceber o que mais dois jogadores de campo podem dar ao treinador ou não. Estou de acordo com esta nova regra, mas introduzi-la a 10 jornadas do fim não sei se será o mais correto.""Se houver a continuidade na aposta na formação - pode vir alguém e bater cláusulas -, e com a qualidade que há, o FC Porto está bem servido para ter uma base na formação nos próximos anos. Dá-nos garantias, seja de um miúdo de 17 ou alguém de 37 anos."