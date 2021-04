Conceição e a ausência de Corona do onze: «Com isto das seleções, quem pagam são os clubes»

Jesús Corona foi uma das principais ausências que Sérgio Conceição apresentou este sábado para a receção do FC Porto ao Santa Clara, encontro que os dragões viriam a vencer por 2-1.





No final da partida, o treinador dos dragões afirmou o quão difícil foi escolher uma equipa inicial para entrar em campo nesta 25.ª jornada, justificando a ausência do mexicano da equipa inicial portista."Temos de olhar para a fadiga dos jogadores, falta cerca de um mês e meio para o final do campeonato. O Corona fez dois jogos particulares pela seleção do México e teve de ser poupado para um jogo oficial. Com isto das seleções, quem pagam são os clubes", criticou, em declarações na 'flash-interview' à Sport TV.Recorde-se que Corona foi utilizado pelo selecionador Gerardo Martino nos dois particulares, a 27 e 30 de março, frente a País de Gales e Costa Rica, respetivamente.