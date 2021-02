Conceição e a calendarização: «Temos de estar habituados ao grande ritmo competitivo»

Muito se tem falado da calendarização e Sérgio Conceição tem emitido a sua opinião sobre a matéria. Na conferência de imprensa de hoje, o treinador portista elogiou a reuinão que será promovida pela Liga com os treinadores, mas deixou uma sugestão.





"Já li sobre uma reunião que querem promover, a Liga com os treinadores. Acho que é extremamente interessante, mas não devia ser só para treinadores: preparadores físicos, fisiologistas, departamentos médicos, todos deviam falar da sua área", disse.Desde o duelo com a Juventus, o FC Porto teve um pouco mais de tempo para preparar o jogo com o Marítimo, por comparação com o que era habitual, mas o treinador não sobrecarregou o grupo. "Aproveitámos para dar essa folga, não trabalhar muito em cima do que é alguma fadiga que existe no grupo. Nós, como grande clube que somos, temos de estar habituados ao grande ritmo competitivo. Se calhar, na próxima semana após Marítimo, aí sim, jogamos só com Sporting no sábado e aí terei algum tempo para trabalhar de forma diferente", apontou Conceição.