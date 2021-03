Conceição e a conversa com Taremi em Turim: «Ele sentiu que teve um momento menos bom»

Taremi foi expulso aos 54' do Juventus-FC Porto, dificultando a tarefa da sua equipa, que de forma heróica conseguiu o apuramento para os quartos de final da Liga dos Campeões. No final, recebeu o abraço de Sérgio Conceição, como que em forma de perdão, e o treinador dos dragões falou este sábado da conversa com o jogador iraniano.





"São conversas muito nossas, não me ficava bem revelar o que lhe disse. Pela emoção do Taremi no final? Ele sentiu que teve um momento menos bom, estava a dizer que amanhã vai redimir-se e contra o Paços vai fazer golo", afirmou na conferência de imprensa de antevisão ao jogo de amanhã no Dragão (20 horas).