Conceição e a entrada dos jovens na equipa: «Na minha altura era muito mais difícil»

Sérgio Conceição reconhece que a "cumplicidade e união" do plantel do FC Porto está a fazer a diferença no percurso dos dragões, que lideram o campeonato e estão a seis pontos de conquistar o título. O técnico foi confrontado com um momento entre Alex Telles e Fábio Vieira na goleada com o Belenenses SAD, quando o brasileiro deixou o jovem bater um livre direto que resultou no seu primeiro golo com a camisola azul e branca.





"Foi uma das situações que já falei e às quais dou bastante importância. Hoje em dia é muito mais fácil para os miúdos se adaptarem. Encontram jogadores mais experientes que facilitam essa adaptação e passado pouco tempo fazem parte da família. Antigamente, na minha altura, era muito mais difícil de entrar. Hoje dão-se muito bem e até saem daqui de carro. Mas é preciso consistência para ficar e o trabalho da estrutura é importante para que o jogador não apareça e desapareça com a mesma velocidade", considerou o treinador do FC Porto na antevisão à visita a Tondela."Voltámos de um período extremamente longo que não é normal. À medida que as equipas vão acumulando jogos é normal que os jogadores acumulem minutos e fiquem em melhor forma. Houve trabalho com os avançados, como há sempre, mas mas não somos nós que metemos a bola lá dentro. Há uns tempos quando disse que era bom termos mais penáltis não era a querer que nos oferecessem mais penáltis, era ter mais gente e oportunidades na área para cometerem penáltis.""No jogo com o Belenenses SAD houve grandes momentos individuais, o tal 6.º momento do jogo, que é o talento do jogador. Ficou mais no olho de que viu o jogo, mas em termos coletivos fizemos dos jogos mais fracos em casa, sobretudo na 1.ª aprte. Há sempre foco para melhorar e depois dos jogos fazemos um resumo do que se passou e o do que se está a fazer melhor."