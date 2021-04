Conceição e a estratégia para o Chelsea: «Ir com muita sede ao pote pode ser prejudicial»

Sérgio Conceição fez esta segunda-feira a antevisão do encontro de amanhã com o Chelsea, em Sevilha, da segunda mão dos quartos-de-final da Champions, onde o FC Porto se apresenta com uma desvantagem de dois golos. O treinador antevê um jogo difícil mas não atira a toalha ao chão.









"Há muitos momentos na época que podem ser exemplo. Nesta época, e nos anos que estamos aqui, temos tido muitos exemplos de superação. Essa crença vem do trabalho que fazemos. Estamos confiantes, sabemos que é um adversário difícil mas estamos aqui para dar a resposta que temos que dar. Nos mais de 40 jogos houve esta época fizemos sempre '90 minutos à FC Porto'. Somos homens, temos momentos melhores outros menos bons, mas isso faz parte da vida.""Vi os golos e jogo mas não mostrámos nem falámos disso aos jogadores. Preparámo-nos com o que temos de fazer, a estratégia para o jogo. Não vamos buscar um jogo isolado só porque o Chelsea perdeu, isso não é uma referência para nós.""Vamos ver até amanhã, no último jogo achei por bem que não estava pronto para os 90 minutos, foi um problema muscular, é sempre perigoso, estamos num momento importante da época. Temos a Champions e o campeonato para disputar, teremos jogos muito exigentes pela frente. Temos de ponderar bem a situação e ver qual é o melhor 11 para defrontar o Chelsea. Nestes jogos ir com muita sede ao pote pode ser prejucial, é preciso fazer golo mas também é preciso não sofrer.""Prever a postura do adversário é difícil, não tenho uma varinha mágica. Analisámos a dinâmica da equipa e o que podemos fazer melhor. Foi um jogo de bom nível mas não foi muito bom porque se fosse tínhamos ganho. Vamos tentar melhorar aquilo que foi uma boa prestação da equipa.""Não é com muitos avançados que se ataca melhor nem com mais defesas que se defende melhor.""Fazer um golo! E ser equilibrados nos diferentes momentos do jogo. Sem entrar em muita ansiedade porque aí vamos deixar de nos focar no trabalho e mais no resultado final. É importante não entrar com o resultado final na cabeça.""Não é só por jogarmos com o Chelsea que damos tudo em campo. Temos tido capacidade de acreditar, de ser resilientes, de perceber que todas as dificuldades que possamos ter pela frente podem ser ultrapassadas com espírito forte. É o que sinto e foi assim que conseguimos nos últimos quatro anos ganhar títulos. Na Europa claro que há equipas mais bem apetrechadas, há jogadores que, sozinhos, custaram mais do que o valor que o FC Porto gastou no mercado... Mas há duas situações que não ganham jogos: orçamentos e estatísticas. Com o Chelsea estatisticamente goleámos, mas perdemos por 2-0. O apoio dos adeptos está sempre presente, eles estão sempre connosco porque sentem o clube de forma muito apaixonada. A tarja é normal, é o que tem caracterizado o FC Porto os últimos 4 anos.""Significa fazermos melhor. Cada vez se nota mais este fosso que existe entre os cinco grandes campeonatos em termos de financeiros e os restantes, pelo que é ainda mais de realçar todo o trajeto que esta equipa tem feito na Liga dos Campeões. Queremos ganhar e não podemos apagar o que temos feito na Champions, estamos em Portugal, gastamos o que gastamos, é uma diferença inacreditável em relação aos outros. Mas não é o dinheiro que ganha jogos nem a estatística. Estamos aqui prontos para ir à luta e para dar luta.""Fico confortável é que toda a gente viaje e por isso levo toda a gente. Somos um grupo forte e unido."