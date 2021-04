Conceição e a ida a Tondela: «São 60 e poucas horas de diferença para o último jogo»

Sérgio Conceição está preparado para as adversidades que a sua equipa vai encontrar amanhã em Tondela, uma adversário que é forte a jogar em casa. O treinador lembra que os seus jogadores não tiveram muito tempo de descanso depois do jogo com o Chelsea, na Champions, mas acredita que vão dar uma boa resposta.





"O que esperamos? As dificuldades de equipas que são bem orientadas, com um plantel que tem qualidade individual e, que principalmente em casa, tem feito um campeonato acima da média. Olhamos para a estatística, não sendo eu apreciador delas, e percebo que o Tondela em casa é mais forte, mas a história diz que os jogos são todos diferentes, as histórias dos jogos são escritas pelas três equipas que entram em campo. Vamos de certeza dar uma boa resposta, dentro de um cenário que é difícil, não só pela equipa do Tondela, mas também pelas 60 e poucas horas de diferença para o último jogo. Alguns jogadores chegaram a casa às 4 da manhã [madrugada de quinta-feira] e agora vamos de viagem para Tondela", explicou Conceição em conferência de imprensa.O treinador explicou depois das dificuldades de jogar tão pouco tempo depois da Champions. "É a dificuldade que sabíamos de antemão: podíamos acabar o campeonato três ou quatro dias depois do dia 19 maio, muitos podiam não acreditar que uma equipa portuguesa estaria numa fase tão adiantada das competições europeias. Há uma calendarização apertada, pouco tempo de recuperação. É um contexto difícil, mas temos de arranjar soluções para essas dificuldades."