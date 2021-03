Conceição e a renovação: «Tenho uma vida estável, não dependo do futebol para nada»

Sérgio Conceição foi este sábado questionado sobre a sua renovação, mas o treinador do FC Porto garante não estar preocupado com o assunto neste momento.





"Pelo respeito que tenho pelos adeptos e pelo meu clube, há coisas mais importantes neste momento, nomeadamente o jogo de amanhã [frente ao Paços de Ferreira], do que a situação do Sérgio, do Manuel ou do António. Isso não é um problema", garantiu Conceição."Em outros clubes fui o mesmo profissional que sou aqui, a minha continuidade ou o facto de ir embora nunca foi um problema, graças a Deus. Tenho uma vida estável e tranquila a todos os níveis, não dependo do futebol para nada. Apenas há a minha vontade de estar no futebol, que me deu tudo na vida. A única coisa que me move é essa paixão para andar aqui e muitas vezes a sofrer um bocadinho...", finalizou.