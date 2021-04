Conceição e a reunião de treinadores promovida pela Liga: «Faltaram alguns intervenientes»

Sérgio Conceição considerou a reunião de treinadores promovida pela Liga - com vista a discutir, entre outros temas, o tempo útil de jogo - uma bela iniciativa, mas lamentou a ausência de alguns interessados no assunto, como foram os casos da APAF e da federação.





"Foi importante a reunião com a Liga mas faltaram alguns intervenientes, não vale a pena debater com a Liga e com os treinadores a importância do tempo útil de jogo quando a APAF também podia estar presente. Mas isso depende da convocação dessas pessoas. A FPF também devia estar presente, dado que organiza a Taça de Portugal, cujas meias-finais se disputam a duas mãos e podemos estar ou não de acordo com isso. Ter uma semana limpa na altura em que se disputam as meias-finais é muito importante. Foram debatidos temas interessantíssimos. Parabéns à Liga pela iniciativa mas o debate ficava muito mais completo com outras instituições. Ficou incompleta, não se resolve nada só com esta reunião. Para dar o passo em frente todos temos de estar reunidos", frisou o treinador dos dragões.