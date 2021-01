Conceição e a vitória de Abel na Libertadores: «Deixa-nos orgulhosos e demonstra que há qualidade»

Para lá da sua antevisão ao duelo com o Rio Ave, Sérgio Conceição abordou a conquista da Copa Libertadores por parte do Palmeiras de Abel Ferreira, considerando que mais este troféu ganho por um treinador luso mostra a qualidade que também há no que a técnico portugueses diz respeito.





"Não tenho a menor dúvida. Aproveito para mandar abraço ao Abel e à sua equipa técnica, por conseguir ganhar uma prova importante no futebol mundial. A prova mais importante da América do Sul, ganha por um treinador português. Deixa-nos orgulhosos e satisfeitos e é a demonstração de que há qualidade. Não só no que a jogadores diz respeito, onde temos 'n' exemplos que representam grandes clubes, mas também com treinadores que conseguem num campeonato e continente não muito habitual mostrar o seu valor. Foi com o Jesus e agora com o Abel. Fico extremamente contente com isso", declarou o técnico.Por outro lado, Conceição comentou as palavras de Abel Ferreira após a conquista da prova . "É o sentimento de quem vive de forma apaixonada o futebol. Vivemos o futebol dessa forma. Se acaba por prejudicar a família? Em termos de tempo não é o ideal. Mas não deixo de amar os meus filhos e estar presente quando tenho de estar. De uma forma normal, natural, temos de abdicar de algum tempo que seria para eles, mas o futebol dá-nos algo maravilhoso. A alegria que tinha ontem de certa forma compensa. Mas compreendo na emoção as palavras dele, é um agradecimento profundo à familia que sofre muito connosco", declarou.