Conceição e as chicotadas na Liga: «Agradeço ao presidente ainda não me ter mandado embora!»

Sérgo Conceição foi questionado este sábado sobre a troca de três treinadores à passagem da quarta jornada (no Sporting, Belenenses e Paços de Ferreira - Keizer, Silas e Filipe Rocha) e disparou, com sorrisos à mistura: "Primeiro quero agradecer ao meu presidente ainda não me ter mandado embora", afirmou em conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Portimonense (domingo, 18 horas).





E prosseguiu, analisando: "Não gosto de ver colegas com tão pouco tempo de trabalho a saírem; estou a falar desta época que o Silas já estava há mais tempo. Quando um treinador entra, tem a mania de falar no 'projeto isto, projeto aquilo', mas oprojeto são os resultados. Se não existirem resultados poucos sobrevivem. A fatura normalmente é paga pelo treinador".