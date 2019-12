Conceição e as contas do campeonato: «Será entre três a quatro equipas... mais a arbitragem»

O FC Porto empatou (1-1) com a Belenenses SAD, na deslocação ao Estádio Nacional do Jamor, em jogo a contar para a 13.ª jornada da Liga NOS, um resultado que deixa os dragões a quatro pontos do líder Benfica.No final do encontro, Sérgio Conceição, treinador dos azuis e brancos, mostrou-se indignado com a arbitragem de João Pinheiro, árbitro do encontro, e apontou a arbitragem como um dos adversários... à conquista do título de campeão nacional."Campo difícil, encontramos um Belenenses [SAD] muito competivivo. Entrámos bem, podíamos ter feito golo nos instantes iniciais. Eles, na primeira vez que vão à nossa baliza, fazem golo. Há mão no meio-campo. Se há VAR é para ser utilizado. Fomos atrás do prejuízo e marcamos golo, mas aí o VAR foi utilizado e anulou o golo do Loum. No segundo tempo não me lembro de um remate do Belenenses à nossa baliza. No último terço podíamos ter tido mais discernimento, mas com o Belenenses [SAD] metido lá atrás com perdas de tempo constantes. São dois pontos perdidos, o campeonato é longo. Somos sérios. Os jogadores estão frustrados tal como estão os adeptos que aqui estiveram a apoiar a equipa até aos 90+5' minutos", afirmou o técnico portista, em declarações à Sport TV."Vai ser a três, quatro equipas. As equipas que vêm atrás de nós são historicamente candidatas, e mais as equipas de arbitragem, que é importante que decidam bem. Nós já temos visto vários erros, acabando o ano passado com este senhor [João Pinheiro] e agora este ano. Assim fica difícil.""Não atrapalha nada. Estamos aqui para ganhar os nossos jogos.""Ficou entre mim e ele", finalizou.