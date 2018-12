Conceição e as críticas do Benfica: «No jogo do Sporting houve dois penáltis e não vi tweets»

Sérgio Conceição foi confrontado com as críticas do Benfica às arbitragens nos jogos do FC Porto, mais concretamente ao encontro de sábado com o Santa Clara, e não deixou os encarnados sem resposta. Na conferência de antevisão ao jogo com o Moreirense, agendado para terça-feira, referente à Taça de Portugal, o treinador portista analisou a partida da sua equipa mas também a de ontem do Sporting.

"Vocês estão sempre a querer uma 'polemicazinha'. Vou dar um exemplo: hoje tive oportunidade falar com uma pessoa da comunicação e lembrei… O penálti sobre o Herrera é precedido de uma possível falta do Brahimi. A bola vem no ar e tenta ganhar espaço, não foi puxão, não foi nada, não sei com que intensidade. Era penálti, foi ao VAR verificar, e bem, ele achou que sim, que era falta [de Brahimi]", começou por dizer, continuando:





"Na 2.ª parte houve um empurrão sobre o Corona, com intensidade bem mais forte, e não foi nada assinalado. Num jogo do FC Porto em que possivelmente sejamos beneficiados numa pequena coisa dão um título enorme. Ontem no Sporting existem 2 penáltis, hoje não vi ninguém a falar, nenhuns twitters, não vi nada. Dois penáltis, principalmente o segundo... Não tenho nada contra o Sporting", referiu o técnico campeão nacional, que em seguida rematou o seu ponto de vista:

"Estamos em primeiro porque somos os melhores, a equipa mais forte, ponto."



O lance da falta de Brahimi

Herrera pediu penálti mas VAR vislumbrou uma falta de Brahimi









O primeiro penálti a favor do Sporting

Sporting reduziu com penálti sofrido e convertido por Bas Dost









O segundo penálti a favor do Sporting