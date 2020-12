Conceição e as lesões de Otávio e Corona: «Têm entrado de uma forma forte nos nossos jogadores»

O FC Porto cumpriu a sua missão e venceu (2-0) este domingo o Nacional, em jogo da 10.ª jornada da Liga NOS, num encontro em que Sérgio Oliveira (21', pen) e Moussa Marega (39') selaram o resultado final no Estádio do Dragão.





No final da partida, Sérgio Conceição mostrou-se satisfeito com o resultado obtido pela sua equipa, apesar de o jogo não ter sido "espetacular". "O resultado foi bom. No final saíram uns jogadores com algumas mazelas porque têm entrado de uma forma forte nos nossos jogadores, face a um jogo agressivo, por vezes demasiado, do nosso adversário. Entrámos bem na partida. Uma vitória que direi boa da nossa parte, não de um jogo espetacular mas uma boa vitória", começou por dizer o técnico portista em declarações à Sport TV."Para nós é sempre importante fechar os jogos sem sofrer golos. Nessa organização defensiva toda a gente participa. Permitimos muito pouco [em termos de ataques do adversário] hoje, assim como contra o Paços de Ferreira também permitimos, só me recordo do remate do Castanheira já perto do final. São coisas que temos vindo a melhorar, somos uma equipa que sofre muito poucos golos e o trabalho coletivo foi muito bom nesse sentido.""Vamos ver [se os Otávio e Corona estarão disponíveis]. Agora vou ver este jogo para casa e depois falo do Benfica", terminou.