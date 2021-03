Conceição e as trocas ao intervalo: «O Pepe era impossível voltar e o Corona não conseguia ver nada»

Sérgio Conceição assumiu ter alguma preocupação relativamente às situações clínicas de Pepe e Corona, na sequência das substituições ao intervalo de ambos os jogadores diante do Gil Vicente. O técnico portista admite que os dois futebolistas, habituais titulares no FC Porto, estão em dúvida para o jogo de terça-feira diante da Juventus.





"Fui obrigado a mexer. O Pepe ressentiu-se do toque no jogo anterior. O Pepe era impossível voltar porque é um problema muscular no gémeo e o Corona não conseguia ver nada fruto do traumatismo. Estão claramente em dúvida se podem ou não viajar amanhã", assumiu, à SportTV.