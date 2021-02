Conceição e jogadores do FC Porto não foram à 'flash-interview' após jogo com Sp. Braga

Sérgio Conceição, bem como os jogadores do FC Porto, não apareceram na habitual 'flash-interview' no final do empate (1-1) com o Sporting de Braga, jogo da primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal.





Recorde-se que o encontro ficou marcado por muitos casos polémicos, com Luis Díaz, Mateus Uribe e Luís Gonçalves, diretor-geral dos dragões, a receberem ordem de expulsão durante a partida. Os dois jogadores após entradas sobre os adversários, aos 70' e 90'+7, respetivamente, com o dirigente a receber o cartão vermelho após insurgir-se contra o árbitro da partida Luís Godinho.