Conceição e Jorge Costa marcaram reencontro com sentido abraço

Adversários ontem, amigos fora do campo. Sérgio Conceição e Jorge Costa, antigos companheiros de equipa no FC Porto durante duas épocas e meia, estiveram ontem em lados distintos da barricada apenas pela segunda vez, mas nem por isso deixaram de trocar um sentido abraço antes do apito inicial da partida.

Os dois técnicos, que apenas se haviam defrontado num P. Ferreira - Académica, há sete anos, trocaram algumas palavras junto ao banco do Farense, com alguns sorrisos à mistura e uma troca de carinhos. Um gesto revelador da cumplicidade entre ambos.

Noutro âmbito, de referir que ontem, após o apito final, nenhum elemento da equipa técnica do FC Porto participou na flash interview nem na conferência de imprensa, ao contrário do que havia acontecido com Famalicão e Benfica, jogos em que Vítor Bruno analisou a partida na zona de entrevistas rápidas.