Conceição e o facto de jogar primeiro do que o Sporting: «Temos de fazer o nosso trabalho»

O FC Porto é segundo classificado na Liga NOS a 10 pontos do líder Sporting e na jornada 24 vai entrar em campo antes do rival. Na antevisão da visita ao Portimonense, marcada para amanhã (18 horas), Sérgio Conceição desvalorizou esse facto.





"Temos de fazer o nosso trabalho e ganhar o jogo. Jogando antes ou depois temos de o fazer. O resto tem de perguntar ao outro lado. Já tive situações aqui, mesmo em igualdade pontual ou com mais ou menos um ponto, em que jogar antes ou depois não era fator importante no desempenho da equipa e relativizo isso", afirmou o treinador dos dragões, em conferência de imprensa.Conceição deixou elogios ao Portimonense e admite que será "um dos jogos mais difíceis" do FC Porto fora de portas. "O Portimonense tem jogadores fortes nos duelos, que podem ombrear com equipas como a nossa. É uma equipa muito agressiva, das que tem mais amarelos na Liga e forte nos desarmes. Fazem um coletivo interessante. Não está tão bem na tabela, mas entre Portimonense e Rio Ave, que é 9º, há duas vitórias de distância. Vamos ter um jogo extremamente difícil, talvez dos mais difíceis a jogar fora da nossa parte. É um jogo extremamente importante para nós, que temos de ir atrás do prejuízo e não podemos falhar se queremos ter uma palavra a dizer no principal objetivo da época, que é o campeonato", justificou o técnico dos dragões.Conceião admitiu ainda que o facto de ter tido mais tempo para trabalhar ao longo da última semana foi positivo para a equipa. "Há mais tempo para preparar o jogo, dentro daquilo que é pós-ciclo muito difícil com muitos jogos. Costumamos dizer que não há períodos de recuperaçao, nos micro-ciclos há um terceiro dia em que o trabalho de intensidade não é muito igual. Por isso esta semana acaba por ser mais ou menos igual. Mas dá tempo, com outros jogadores, de trabalhar situações que pensamos e detetamos que não estamos tão bem. Penso que deveríamos ter mais semanas assim, mas por um motivo ou outro, não podemos. Temos de ir ao encontro daquilo que se pede e ser inteligentes na gestão do grupo", sublinhou.Questionado porrelativamente à melhoria do registo defensivo da equipa, Sérgio Conceição admitiu que esse tem sido um foco no trabalho diário. "Faz parte dos tais momentos que temos de trabalhar e têmo-lo feito. Não só no campo como com visualização de imagens. Tem havido um trabalho muito interessante de toda a gente, que está empenhada em melhorar esse aspeto fundamental para ganhar jogos", concluiu.