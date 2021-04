Conceição e o que resta do campeonato: «Espero que os atores principais sejam os jogadores»

Sérgio Conceição não esconde que o FC Porto está atento aos resultados dos adversários, sabe que o Sporting perdeu pontos na última jornada, mas afiança que os dragões estão focados nos seus jogos.





"Olhamos muito para o que somos nós. Ganhámos pontos mas perdemos outros pontos em que a culpa não foi da equipa. O que passou passou. Espero que o que resta do campeonato corra da melhor forma para toda a gente, estou a falar de todos os intervenientes, e que os atores principais sejam os jogadores. Quero que eles estejam no máximo. Estamos a meio de uma eliminatória Champions, a meio vamos jogar com o Tondela... É preciso que os jogadores tenham mentalidade de verdadeiros campeõees. O jogo com o Tondela é a nossa Champions. Tudo o que se passou no campeonato, a perda de pontos, dos adversarios, isso no final é fazer contas. De certeza que a equipa que perder menos pontos vai ganhar o campeonato . Ficamos mais satisfeitos em encurtar a diferença para o primeiro mas se não dermos uma resposta amanhã passa a ser uma desilusão muito grande. É preciso ganhar amanhã", referiu.