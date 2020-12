Conceição e o "Santo Natal" a Jorge Jesus: «Amizade e respeito vai muito além do futebol»

Sérgio Conceição revelou, em zona de entrevistas rápidas, que desejou um "Santo Natal" a Jorge Jesus, ainda antes da final do FC Porto-Benfica (2-0), a contar para a Supertaça Cândido de Oliveira.





Em declarações à RTP, o técnico portista salientou que a amizade e o respeito que tem pelo treinador das águias "vai muito além do futebol". "Ainda não tive a oportunidade [de falar com Jorge Jesus no final do jogo]. Mas já lhe desejei um Santo Natal para ele e para a família dele porque a amizade e o respeito vai muito além do futebol", referiu.