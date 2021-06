Conceição e o silêncio na reta final da época: «Foi estratégico não falar»

Sérgio Conceição admitiu que não falou na reta final da temporada por uma questão "estratégica", como forma de não dar "pérolas aos inimigos".





"Não foi uma questão de me proteger, dentro do que são os finais de época, achei por bem não falar, iria alimentar mais algumas coisas e dar pérolas aos inimigos que não queria dar", começou por dizer."Preferi de forma silenciosa continuar o trabalho, com equipa técnica no clube, para tentar ainda ganhar o título que não foi possível. Foi por esse motivo que não falei. Muitas vezes falo, sendo direto e frontal, se não não sou eu. Já fui castigado por dar uma ou outra ideia do que se pode fazer para melhorar futebol. Neste final de época foi estratégico não falar para concentrar-nos na equipa e não dar azo a que alimentasse mais situações que não são benéficas para equipa e futebol", acrescentou.