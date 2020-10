Conceição e o 'teste' em Alvalade: «Gosto de me sentir no fio da navalha»

Sérgio Conceição não teve muito tempo para preparar o clássico de amanhã, com o Sporting, mercê dos compromissos das seleções, mas o técnico não quer que esse facto, aliado à chegada de novos jogadores, sirva de desculpa para um eventual mau resultado em Alvalade.





"Tenho dificuldade em perceber o estado de alguns jogadores, alguns vêm com viagens longas, outros com muitos minutos em cima depois dos jogos que fizeram pelas suas seleções. Sei o conhecimento que tenho do adversário, a forma e a dinâmica com que se apresenta regularmente, mas a preparação tornou-se mais difícil por estas condicionantes que tivemos ao longo destas duas semanas.""A exigência de um grupo como o FC Porto, por muito bom que o jogador seja, esse período de adaptação não acontece num estalar de dedos, não é num dia de trabalho. É muito difícil porque os jogadores não estão ainda preparados. Mas têm uma disponibilidade fantástica e estamos a analisar e a ver a sensação que temos desses jogadores. Há jogadores que vêm por empréstimo, mas sabem que daqui a um ano vão embora, é um trabalho a dobrar para o treinador. Tudo torna neste momento as coisas mais difíceis, mas isto não é qualquer tipo de desculpas. Porque no fim o que conta é o jogo de amanhã e o treinador, se não ganhar. Senão tenho ali tarjas 'sem desculpas' e não quero isso. Nunca me desculpei com nada ao longo de três anos. É o que vamos ter, o que conta amanhã no fim do jogo é o treinador, amanhã lá estarei eu, Sérgio Conceição, para assumir o resultado, seja ele positivo ou negativo. E esperemos que seja positivo.""Poderá haver surpresa nas características do jogadores que se encaixam nos nossos. De resto, em termos gerais há um conhecimento coletivo e também cada vez mais um conhecimento individual dos jogadores que compõem o onze. Estamos preparados para isso.""Espero um FC Porto ganhador, como na época passada, não comento nem faço balanço das equipas adversárias.""Os resultados importantes para nós são sempre as vitórias. Quando cheguei aqui disseram que no 1º jogo eu tinha um teste importante, depois a Liga dos Campeões era mais um teste, andei em testes durante três anos. Ainda bem, gosto de testes, de me sentir no fio da navalha, sou um lutador por natureza, nem sempre faço o melhor mas em consciência acho sempre que estou a fazer o melhor. É um jogo que vale três pontos, contra um concorrente direto. O Sporting é um histórico candidato ao título, vale 3 pontos, 3 pontos agora não serão diferentes de 3 pontos mais para a frente."