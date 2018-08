Continuar a ler

"Equipas nunca estão no top, é muito difícil numa fase inicial mas estamos em condições de ser competitivos. Estivemos em contacto com os jogadores durante as férias e Mundial. Tudo foi pensado mas a época é longa e há jogadores que têm mais facilidade em se apresentar melhor do que os outros.""Interação desse sector é trabalhada. Há um trabalho coletivo e depois também a relação entre centrais e laterais. Isso faz parte do trabalho. Falamos de um miúdo com uma década de FC Porto e em termos de qualidade é inegável. Temos jovens de qualidade e não temos problemas em assumir a partir do momento em que estão prontos.""FC Porto tem mais a perder mas as duas têm o mesmo a ganhar. Isso tem a ver com o nosso favoritismo. Mas há dois meses o Aves venceu de forma inequívoca um candidato, ou seja, cada jogo tem a sua história. Mas se o FC Porto não ganhar a surpresa é maior do que se for o contrário.""Deixámos que o Sp. Braga fizesse quatro golos. Tivemos mais oportunidades que o Sp. Braga mas eles conseguiram concretizar. Olhamos para o que foi esse caudal ofensivo e o jogo no geral e nos diferentes momentos tivemos uma prestação muito positiva, sendo que o resultado não era o mais importante, embora seja sempre bom ganhar"