Conceição e o último jogo com o Tondela: «Sofremos 3 golos mas podíamos ter feito 8 ou 9»

Depois do êxito europeu, com o apuramento para os oitavos-de-final da Champions e a vitória frente ao Olympiacos, o FC Porto regressa às competições internas, com a receção amanhã ao Tondela (18h30), na quarta eliminatória da Taça de Portugal, uma semana depois de ter ganho aos beirões para o campeonato. Sérgio Conceição quer o máximo empenho, pois esta prova é um dos objetivos dos dragões.





"Não é melhor nem pior porque esse jogo do campeonato teve a sua história e nós procuraremos escrever uma nova história. Amanhã estou à espera de fazer um jogo e ganhá-lo."É um jogo a eliminar, mas definimos que este ciclo de jogos eram decisivos. Na Liga dos Campeões determinava a nossa passagem à fase seguinte; temos a Taça de Portugal e quarta-feira a Taça da Liga. São jogos a eliminar e temos de olhar para eles como uma final. Em termos de jogo, percebemos o que fizemos e principalmente o que não fizemos bem contra o Tondela no último encontro.""São competições diferentes. A postura da equipa é ligeiramente diferente em relação às competições internas, a forma como estamos em campo, depende um bocadinho da estratégia para o jogo. No processo defensivo temos sido mais competentes na Europa, é verdade, e há aspetos a melhorar, esse ascendente sobre os adversários é bom, mas tem de ser de uma forma equilibrada. Estamos atentos e queremos melhorar. Temos noção que na Europa tem corrido bastante bem.""Não fazemos disso um problema maior, não é só esse, há mais situações em que procuramos melhorar. Se nos ficarmos só no Tondela, sofremos 3 golos, mas podíamos ter feito 8 ou 9. Entrámos com facilidade no último terço mas ele saíram com facilidade para nos criar perigo. É esse o equilíbrio a que me refiro.""Aquilo que o treinador diz da sua equipa não me diz respeito. O que temos de fazer é o que eu estava a dizer há pouco, em termos ofensivos sermos uma equipa com a dinâmica que tivemos em muitos jogos e defensivamente estarmos mais atentos e preparados para quando perdermos a bola reagirmos de outra forma."Implica olhar para o jogo, ver os jogadores que tenho à disposição, ver o estado físico e anímico deles. Há jogadores mais desgastados, mas escolho o onze que acho que me dá mais garantias para ganhar os jogos."