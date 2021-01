Conceição e os casos de Covid-19 no FC Porto: «É preocupante, mas foram 3 e mais 10 mil e tal portugueses»

Para lá da análise ao jogo e às considerações a propósito do estado do terreno de Famalicão, Sérgio Conceição comentou ainda os três casos de Covid-19 que surgiram nas últimas horas no plantel portista.





"É preocupante, mas foram 3 e mais 10 mil e tal portugueses. Temos de conviver com isto, com a máxima responsabilidade, percebendo e olhando para normas exigidas pela DGS, mas também pelo nosso departamento médico, pois somos muito cuidadosos. Temos de olhar para isto com esses olhos, percebendo que é um verdadeiro problema para toda a gente. Cada vez mais temos de nos proteger, infelizmente não ao ponto de proteger todos. Vamos ver o que aí vem para a frente, mas não é uma situação fácil", disse, à SportTV.